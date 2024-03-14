Şoför ve muavin yolcuya sopayla saldırdı!

Yüreğir'de otobüs şoförü ve muavin, tartıştıkları yolcuya sopayla saldırdı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

AA/İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:37
Şoför ve muavin yolcuya sopayla saldırdı!
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, özel şehir içi halk otobüsünde fazla yolcu alınmasına yolculardan bir yurttaş tepki gösterdi. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında başlayan tartışmaya şoför de dahil oldu.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şoför, kendilerine tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Daha sonra muavin de şoförün elindeki sopayı alıp yolcuyu darbetti.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Diğer yolcuların araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen yolcu ile şoför, birbirlerinden şikâyetçi oldu.

O ANLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın ön kısmında bulunan yolculardan arka bölüme ilerlemesini isteyen muavine bir yolcu tepki gösteriyor. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında çıkan tartışma şoförün de katıldığı kavgaya dönüşüyor.

Kavga sırasında önce şoför, koltuğunun yanında bulundurduğu sopayla yolcuya saldırıyor. Daha sonra muavin de şoförün elinden aldığı sopayla yolcuyu darbediyor. Kavganın arasında kalan bir kadın yolcu ise, otobüsten hızla iniyor.


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