Alacak tartışmasında anne ile oğlunu öldürdü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alacak meselesinden çıkan tartışmada Akın D., arkadaşı Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk'ü bıçakla öldürdü. Akın D., olayın ardından polise gidip, teslim oldu.
Yeni Mahalle 78. Sokak'taki Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün birlikte yaşadıkları evde Akın D., aralarındaki alacak meselesi nedeniyle organik ürün satışı işiyle uğraşan Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk ile konuşmaya geldi. Aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Akın D., yanındaki bıçakla anne-oğlu yaraladı. Akın D. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Aysel Öztürk ile oğlu Emre Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-oğulun cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Akın D., ise olaydan bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip, teslim oldu. Akın D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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