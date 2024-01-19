Alacak-verecek kavgası cezaevinde bitti!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde geçen Çarşamba günü, bir şahsın darp edildiğine yönelik sosyal medya görüntülerini ardından çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Y.T. adlı şahsın aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.B. adlı şahıs tarafından darp edildiği belirlendi. Şüpheli E.B., aynı gün ikamet adresinde yakalandı.

Ayrıca darp edildiği belirlenen Y.T.'nin şahsın şüphe üzerine ikamet adresinde yapılan kontrolde; 12,11 gram bonzai, 13,34 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 bin 830 TL para ele geçirildi, Y.T. de yakalandı.

E.B. serbest bırakılırken, Y.T. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.