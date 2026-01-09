Alacak-verecek kavgasında kan aktı: Muhtar ağır yaralı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026
Sakarya’da alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Sapanca ilçesine bağlı Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta yanında bulunan silahları ateşledi.

Kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ve topuğundan vurulan C.O.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

