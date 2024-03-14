Başakşehir'de İETT şoförüne bıçaklı saldırı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

İstanbul Başakşehir'de dün akşam trafikte bir sürücü ile İETT şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında araç sürücüsü ve oğlu İETT otobüsünün içine girerek şoförü bıçakladı.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:34
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Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Kayaşehir - Yenibosna hattında sefer yapan İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile yol verme tartışmasına girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganlardan biri, otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık'ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralanan Kanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken şüpheliler ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan saldırı anları otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganların otobüsün içine girdiği, taraflar arasına arbede yaşandığı, yolcuların müdahalesi ile otobüs dışına çıkarılan şüphelilerden birinin otobüs şoförüne doğru hamle yaparak Kanık'ı yaraladığı anlar yer aldı. 


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