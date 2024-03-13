Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, bıçaklı saldırıya uğramıştı: Soruşturmada yeni gelişme!

Bahçelievler'de eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:01
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, bıçaklı saldırıya uğramıştı: Soruşturmada yeni gelişme!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlgili Haberler

Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?

Ahmet Çelik kimdir? Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sağlık durumu nasıl?
Yeniçağ gazetesinin sahibi, eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı

Yeniçağ gazetesinin sahibi, eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
PTT hizmet binasında dehşet anları... Güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı!

PTT hizmet binasında dehşet anları... Güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Gelinim Mutfakta’da yapılan soğan dolması tarifi… Soğan dolması nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta’da yapılan soğan dolması tarifi… Soğan dolması nasıl yapılır?
Acılı anneden adalet çağrısı

Acılı anneden adalet çağrısı
Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı

Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı
Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş

Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş
Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı

Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek