Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, bıçaklı saldırıya uğramıştı: Soruşturmada yeni gelişme!
Bahçelievler'de eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.
Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söyledi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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