Alacakaya Belediye Başkanı Altınışık şikayet etmişti: ETİ Krom A.Ş.’ye milyonluk para cezası!

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık’ın geçen haftalarda gündeme getirdiği ve Eti Krom A.Ş.’nin "usulsüz işlem yaptığı" iddialarına ilişkin olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından görevlendirilen 7 kişilik heyet, ilçede incelemelerde bulundu.

Altınışık, daha önce yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Eti Krom A.Ş.’nin "ruhsat sınırlarını ihlal ederek izinsiz maden arama ve hafriyat dökümü yaptığı" gerekçesiyle MAPEG’e ikinci kez başvuruda bulunduğunu belirtmişti.

Zafer Altınışık’ın ilçede faaliyet gösteren Eti Krom A.Ş. hakkında yaptığı ikinci başvuru sonuç verdi. MAPEG, firmanın "usulsüz faaliyetleri" nedeniyle 2 milyon 6 bin 371 TL idari para cezası kesti.