Alacaklısına 12 el ateş ederek öldürdü!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:48

İstanbul Beyoğlu'nda 19 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan Suat Beker ofisine gelen Haydar Arıcıoğlu ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arıcıoğlu'nu 12 el ateş ederek ölümüne neden olan Suat Beker'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Suat Beker, Arıcıoğlu'nun müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Beker ve Arıcıoğlu arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu, Arıcıoğlu'nun bir gün önce anlaştıkları üzere Beker'in iş yerine gittiğini aktardı. Mütalaada, taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışma esnasında Arıcıoğlu'nun Beker'e silah doğrulttuğu, bunun üzerine Beker'in kendisini korumak amacıyla silahını çıkararak bir kez ateş ettiği, fakat Arıcıoğlu'nun Beker'in üzerine gelmeye devam etmesi sebebiyle, birkaç el daha ateş ettiği aktarıldı. Ayrıca alınan rapora göre Arıcıoğlu'na 12 mermi isabet ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı, Beker'in ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Beker'i önce ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak bu cezayı 14 yıl 7 aya indirilmesine hükmetti.