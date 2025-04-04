Alaçatı Ot Festivali’ne geri sayım başladı... Lâl Denizli: "Buruk ama unutulmaz bir festival olacak"

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:20

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:20

Çeşme'de bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sözlerinin başında ülkede son dönemde yaşanan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki bugün biz farklı bir şey konuşalım. Farklı sadece işte gastronomi, sadece sofraları, sadece Alaçatı otlarını konuştuğumuz bir gün olmasını arzu ederdim. Herhalde ülkemizin makus talihi. İstanbul Alaçatı Ot Festivali basın lansmanını yaptığımız sabah Beykoz Belediye Başkanımız gözaltına alınmıştı. Orada da benzer bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki ne yazık ki günlerimizi sadece olması gerektiği şekliyle kutlayamıyoruz. Hiçbir şeyi aslında olduğu şekliyle anlatamıyoruz. Sürekli araya ülkenin ne yazık ki arkasında duramayacağımız gündemleri tarafından gündem bocalanıyor. O günden bugüne araya bir Ramazan girdi ve o günden bugüne çok daha sert, çok daha ülkemizi asla görmek istemeyeceğimiz, ülkemize asla yakışmayan görüntülerle bugün buradayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın haksızca tutuklandıkları ve bugünlerini Silivri cezaevinde geçirdikleri bir dönemden geçiyoruz. Festivali yapıp yapmamak bir gündemdi. Uzun değerlendirmeler sonucunda festival yerel üreticilerimize, kadın üreticilerimize, pazarcılarımıza, küçük esnafımıza büyük bir müjde gibi. Bizim Eylül 15 itibariyle bölgemizde yaşayan tüm esnafımız, tüm pazarcılarımız, tüm kadın üreticilerimiz bugünün gelmesini heyecanla bekliyor. Ekonomik olarak zor geçirdikleri bir yedi, sekiz ay yaşıyorlar."

'ADALET' TEMALI AÇIK MİKROFON FORUMU YAPILACAK

"Benim yerel yönetici olarak sorumluluğum onlara karşı koşullan ne olursa olsun devam ediyor" sözlerini sürdüren Denizli, “Kararlarımızı duygusal değil, kararlarımızı sahip olduğumuz sorumlulukların bilincinde ve farkındalığında olarak almak durumundayız. Festivalin iptal edilmesinin bölgeye olan zararının daha fazla olacağına kana getirilmiş olarak bu kararı aldık. Ama ben bu yıl yeni bir şey yapmak istedim. Bu yıl herkesin gündeminde siyasi mağdurlar var. Herkesin gündeminde tutuklu öğrenciler var, tutuklu gazeteciler var, sanatçıların üzerinde bitmek bilmeyen baskı var. Bu sene Alaçatı amfimizde bir 'adalet' temalı açık mikrofon forumu yapmaya kararlardık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizin açık mikrofonda adaleti konuşacakları, daha doğrusu adaletsizliği konuşacakları bir zemin yaratmak istiyoruz. Çünkü Türkiye, ne yazık ki bu görüntülere yakışmayan bir ülke. Bu ülkede eğer sandığımızı, seçme seçilme hakkımızı ve seçilmiş belediye başkanlarını hunharca hapise attığımız bir Türkiye gerçeğini yaşatırsak bu toplum buna 'tamam' demez. Bu toplum millet iradesine, sandık iradesine sonuna kadar sahip çıkar. Festivalimizde bu yıl adalet temalı açık mikrofon forumumuzda Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm ziyaretçilerimize açık bir kürsü vereceğiz ve gündemi içerisinde yaşatacağız. Aynı zamanda tabii ki Ekrem başkanımızın ve diğer siyasi tutuklu arkadaşlarımızın Alaçatı Ot Festivali'ne güzel mesajları mutlaka olacaktır. Onları da tüm katılımcılarımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

SERTAB ERENER SAHNE ALACAK

Atölyeler, söyleşiler, sergiler, yemek yarışmaları ve çocuk etkinlik alanın olacağı festival kapsamında Sertab Erener, Zeynep Bastık, İskender Paydaş sahne alacak. Sadece ot yemeklerinin olacağı festivalde naylon torba yerine sadece geri dönüşümlü paketlerin kullanılacak.