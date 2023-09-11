Alaçatı'da orman yangını... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardında ise ormanlık alana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:58
Alaçatı'da orman yangını... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde saat 15.05 sıralarında çöplükte yangın çıktı.

Çöplükten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardından da ormana sıçardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 3 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevlere müdahale ediliyor.


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