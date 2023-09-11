Pendik'te korkutan yangın: Metruk binanın çatı katı alev alev yandı!

Pendik'te 5 katlı metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:36
Pendik'te korkutan yangın: Metruk binanın çatı katı alev alev yandı!
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Bahçelievler Mahallesi Günalp Sokak üzerindeki metruk binada, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki yurttaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


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