Alaçatı'daki yangın ikinci gününde!
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün çöplükte çıkan yangın sürerken ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı.
Dumanı fark edenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle otluk bölgedeki yangının ilerlemesi durduruldu.
Çöplükteki yangın sürerken ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
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