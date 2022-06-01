Aladağ yurt yangını davasında 8 kişi hakkında hapis cezası verildi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Adana Aladağ’da “Süleymancılar” cemaatine ait kaçak yurtta 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği 24 çocuğun da yaralandığı olayla ilgili davada sekiz kişi hakkında hapis cezası verildi.

18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, dün Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. Davada yurdun bağlı olduğu dernek başkanı İsmail Uğur’a bilinçli taksirle “birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan” 15 yıl, yurt müdürü Cuma Ali Genç’e 13 yıl 9 ay, dernek görevlileri Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede’ye 11 yıl 3 ay, yangın tüpü söndürme firması yetkilisi Zeki Yılmaz’a ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

"KAMU GÖREVLİLERİ EKSİK"

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Evren İşler, “Biz bu dosyada olası kast olduğunu söyledik. İstinaf Mahkemesi de bilinçli taksirden hüküm kurdu. Bu anlamda mahkeme kararı eksiktir. En önemli eksikliği ise kamu görevlileri yargılanmadı ve ceza almadı. Dolayısıyla kamu görevlilerinin denetim sorumluluğunun göz ardı edilmiş olması bir sonraki sosyal cinayetlere kapı aralayan bir husustur” dedi. Sosyal cinayet dosyalarında cezasızlık olduğunu vurgulayan İşler, “Yargının refleksi cezasızlık üzerineyken, ailelerin her duruşmaya katılması ve bizlerin ısrarıyla buraya kadar gelindi. Bir cemaatin işlettiği yurda karşı verilmiş önemli bir karardır” diye konuştu.

ATALAY’IN MÜCADELESİ

Avukat Burak Sabuncu da “Mücadele neticesinde cezaların artırılması olumludur. Ancak verilen cezalar yeterli değil. Ailelerin avukatlarından Can Atalay’ın da Gezi davasında tutuklu olduğu bu vesileyle onun da bu davadaki büyük emek ve mücadelesini hatırlatmak gerekir” dedi.