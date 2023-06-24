SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Wagner ile SADAT kıyasını 'paranoyaklık' olarak gördüğünü belirten Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı ayaklanma üzerinden ‘SADAT’ hatırlatmasında bulundu, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den jet yanıt geldi.
Tanrıverdi'nin açıklaması şu şekilde:
“Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette. Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki… Az önce Kemal Kılıçdaroğlu balıklama daldı. Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve yeni tazminat davası açacağım…”
Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette.— Melih Tanrıverdi ???????? (@AKM_Tanriverdi) June 24, 2023
Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki... az önce @kilicdarogluk balıklama daldı.
Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve… https://t.co/xv4LJvOmwX
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