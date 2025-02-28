Hopa’da kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 gündür köy evinde mahsur kalan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hopa’da kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:26

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle köy evinde mahsur kalan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgede yakınlarının haber alamadığı Ustabaş, karla kapanan yolların açılmasıyla güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırıldı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.


Etiketler: #Artvin #Hopa

İlgili Haberler

Camiye giren hırsız, su parasını çaldı mevlitten kalan ikramları yedi

Camiye giren hırsız, su parasını çaldı mevlitten kalan ikramları yedi
Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı!

Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı!
Sakarya'da 'kablo' hırsızlığı: Jandarma 4 kişiyi yakaladı

Sakarya'da 'kablo' hırsızlığı: Jandarma 4 kişiyi yakaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler