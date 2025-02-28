Hopa’da kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 gündür köy evinde mahsur kalan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle köy evinde mahsur kalan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgede yakınlarının haber alamadığı Ustabaş, karla kapanan yolların açılmasıyla güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırıldı.
Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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