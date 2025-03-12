Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:11

Güncelleme: 12.03.2025 - 16:11

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı çorap imalathanesinin 2'ci katında çıktı. İş yerinde dumanları fark eden işçiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çalışanların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle binayı terk edemeyen 2 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2'nci katta çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

''ELEKTRİK AKIMINDAN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR''

Yangını gören Murat Vargel, “Çok şiddetli siyah duman vardı. Yangının elektrik akımından çıktığı söyleniyor. İtfaiye 2-3 dakika içerisinde geldi. Yukarda mahsur kalan iki tane kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangından kurtarılan kadınlardan biri yangının elektrikli aletten kaynaklandığını söylemişti. Ben sorunca 'küçük bir kıvılcım atması' dedi. Kadınlar baya bir duman yutmuşlar" ifadelerini kullandı.