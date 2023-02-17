Alanya'da feci olay: Dağdan kopan kayalar paniğe neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde dağdan kopup yuvarlanan kayalar, yakındaki evlerde yaşayanları tedirgin etti. Bir evin bahçe duvarına zarar veren kayaların yuvarlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alanya'nın kırsal Gözüküçüklü Mahallesi'nde bugün öğleden sonra Cebeli Reis Dağı'ndan kopan kayalar, eteklerdeki evlere doğru yuvarlandı.
Gürültüyle yuvarlanan kayaları görenler, korkarak kaçtı.
Kayaların bir kısmı evlerin yakınlarına kadar gelirken, bir evin de bahçe duvarına zarar verdi. Olay anında bölgede bulunan kadın, çevredekileri kaçmaları konusunda çığlıklarla uyararak, cep telefonuyla o anları kaydetti.
Jandarma, doğa olayı olabileceği değerlendirilen durumla ilgili soruşturma başlattı.
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