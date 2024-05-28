Alanya’da fenalaşan Alman turist hastanede hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde konakladığı otel odasında fenalaşan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:40
Alanya’da fenalaşan Alman turist hastanede hayatını kaybetti
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Avsallar Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde Jasmine Nicole Jacobs tatil yaptığı otelin odasında fenalaştı. Alman turistin yakınları durumu sağlık ekiplerine ihbar etti.

Otele gelen sağlık ekipleri Jacobs’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jasmine Nicole Jacobs doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jasmine Nicole Jacobs’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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