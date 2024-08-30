Alanya'da freni boşalan minibüs kayaya çarpıp devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpıp devrildi. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:27
Alanya'da freni boşalan minibüs kayaya çarpıp devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Alanya’nın Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde, saat 15.00 sıralarında ilçe merkezine seyir halinde olan Hasan Kara (48) yönetimindeki 27 U 8204 plakalı minibüs, balataların şişmesi ve frenin tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kayaya çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye Kara (44), çocukları Zehra Kara (21), Muhammed Harun Kara (16), Kevser Beyda Kara (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere götürüldü.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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