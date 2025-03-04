Alanya'da 'kaçak silah' ticareti operasyonu: 32 şüpheliye idari işlem
Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze mahallelerinde 7 ayrı noktada belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Yapılan aramalarda; 10 tabanca, 32 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7,62 mm tabanca fişeği, 374 adet av tüfeği fişeği el geçirildi.
Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı.
Etiketler: #Alanya
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