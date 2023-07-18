Köpekbalığı saldırısından balina kurtardı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:25

Avustralya'ya bağlı özerk Cook adaları açıklarında araştırma yapan Nan Hauser, 50 tonluk balinanın yardımıyla köpekbalığı saldırısında kurtuldu.

Hauser, 2017 yılında yaşadığı olayın görüntülerini, National Geographic tarafından düzenlenen SharkFest (Köpekbalığı festivali) için sosyal medya hesabında paylaştı.

Cook Adaları'ndaki Rarotonga Muri Plajı yakınlarında şnorkelle dalış yapan Hauser, olay anına ilişkin "Birden köpekbalığının tam altımdan hızla bana doğru geldiğini fark ettim" ifadesinde bulundu.

69 yaşındaki deniz biyologu, kambur balinanın yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını kendisinden uzaklaştırmak için kuyruğunu vurduğunu söyledi.

"Ben de balina da bunun ciddi bir durum olduğunu biliyorduk. Sudan hemen çıkmak istedim" diyen Hauser, kambur balinanın daha sonra onu kucağına aldığını ve sudan dışarı ittiğini belirtti.

Balinanın hareketlerinden de korkan kadın, "Kambur balina, beni birden bire ittirdi. Bir şekilde işim gereği bir balina tarafından öldürülebileceğimi hep biliyordum, o yüzden bugün o gün mü diye düşündüm" dedi.

NPR gazetesine konuşan Hauser, "Balina beni öldürebilirdi. Ağzını açabilirdi ama yapmadı. Ağzının ön kısmıyla beni gerçekten tekneye ittirdi. Balina daha sonra okyanusun derinliklerine geri döndü" ifadesinde bulundu.