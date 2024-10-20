Alanya'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alanya'da orman yangını: Kontrol altına alındı
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 08:34

Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Etiketler: #Alanya #orman yangını

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