Manavgat'ta orman yangını: 4 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.

Manavgat'ta orman yangını: 4 dönüm alan zarar gördü
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:06

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

Sorgun Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik mücadeleyle büyümeden söndürülen yangında 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 45 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmişti.


Etiketler: #Yangın #orman yangını

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