Manavgat'ta orman yangını: 4 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.
Sorgun Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik mücadeleyle büyümeden söndürülen yangında 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 45 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmişti.
Etiketler: #Yangın #orman yangını
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