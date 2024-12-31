Alanya'da sır olay: Ürdünlü şahıs evinin yatak odasında ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ürdün vatandaşı Muharrem Qasım Badi Mousa evinin yatak odasında ölü bulundu.
Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bir apartmanın 5. katında sabah saatlerinde, tek başına yaşadığı öğrenilen Ürdünlü Muharrem Qasım Badi Mousa’dan (46) haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerinin ardından Ürdünlü vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ürdünlü vatandaşın cansız bendeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Etiketler: #Alanya
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