Alanya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:36

Güncelleme: 15.03.2025 - 16:36

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde iki kişi arasında sokak ortasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cüneyt D., yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.’yi iki bacağından yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Cüneyt D., olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.