Alanya'da korkutan anlar: Yıkım sırasında bina çöktü

Antalya’nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Binanın ön duvarları kepçeyi getiren tırın üstüne yıkılırken olayda can kaybı yaşanmadı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:47
Alanya'da korkutan anlar: Yıkım sırasında bina çöktü
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Antalya’nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan 4 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Çökme, yıkıma yeni başlandığı sırada kepçe operatörü daha dördüncü kolonu yıktığı sırada gerçekleşti. Bina aniden olduğu yere çökerken yaşanan olayda yaralanan ve can kaybı olmadı.

Çöken binadan kopan parçaların kepçeyi getiren TIR'ın üstüne devrilmesi sonucu TIR'ın dorse kısmında maddi zarar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise binada kimsenin olup olmadığını öğrenmek için kontrol yaptı. Çevre binalarda ise işyerleri toz içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tozla kaplanan işyerlerinin önünü ve caddeyi su ile temizledi.


Antalya Alanya çökme

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