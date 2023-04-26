Alanya'da korkutan anlar: Yıkım sırasında bina çöktü
Antalya’nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Binanın ön duvarları kepçeyi getiren tırın üstüne yıkılırken olayda can kaybı yaşanmadı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan 4 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Çökme, yıkıma yeni başlandığı sırada kepçe operatörü daha dördüncü kolonu yıktığı sırada gerçekleşti. Bina aniden olduğu yere çökerken yaşanan olayda yaralanan ve can kaybı olmadı.
Çöken binadan kopan parçaların kepçeyi getiren TIR'ın üstüne devrilmesi sonucu TIR'ın dorse kısmında maddi zarar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis olay yerinde güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise binada kimsenin olup olmadığını öğrenmek için kontrol yaptı. Çevre binalarda ise işyerleri toz içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tozla kaplanan işyerlerinin önünü ve caddeyi su ile temizledi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!