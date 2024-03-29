Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:01

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:01

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde ikamet eden Norveç vatandaşı Erik Vikre (59), kardeşi tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Vikre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vikre'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.