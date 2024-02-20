Son Dakika... Antalya'da deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:13
Son Dakika... Antalya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 36.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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