Son Dakika... Antalya'da deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 36.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [31.74 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2024-02-20
Saat:16:56:25 TSİ
Enlem:36.38778 N
Boylam:31.5625 E
Derinlik:36.25 km
Detay:https://t.co/oWXVYKrFtG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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