Albashir'in ifadesinde yeni ayrıntı: 'Bir bombacı daha mı var?'
Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in ifadesinde bombacı bir kız daha olduğunu söylediğini yazdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashir'in 13 sayfalık emniyet ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, bombalı saldırıya ilgili hâlâ bir dava açılmamış olduğunu hatırlattı. Bir bombalı saldırganın daha olabileceğini belirten Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"Bombayı caddeye bırakan Ahlam Albashir adlı Suriyeli kadının İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan 13 sayfalık ifadesi, 'Bir kadın bombacı daha mı var?' sorusunu akla getiriyor.
Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor.
Albashir’in ifadesi şu şekilde:
'Bilal yaklaşık bir ay kadar önce Suriye’den 16-17 yaşlarında bir kızın yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye geldiğini, bu kıza kalabilecek yer ayarlaması gerektiğini, karşılığında da çok miktarda para alacağını söyleyerek, kalmış olduğumuz atölyeden ayrılıp bir gün sonra (geri) geldi. Kıza kalacak yer ayarladığını, karşılığında 400 ABD doları aldığını söyledi. Suriye’den gönderilen bu kızın da benim gibi böyle bir eylemde kullanılacağını düşünüyorum. Bilal’in Esenyurt ve Esenler’de çok sayıda tanıdığı olduğunu biliyorum.'
Bu arada, Albashir’in ‘Semra Salih’ adıyla bir Facebook hesabı açtığı ve üzerinde bir cep telefonunun çıktığı belirlendi."
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