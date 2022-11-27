Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi

Yeni önlemler doğrultusunda İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetimler yaptı. Denetimlerde birçok seyyar satıcıya ceza kesildi.

İHA
27 Kasım 2022 Pazar, 09:44
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi
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İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan genel emirde, işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. 

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir yurttaşa “Kabahatler Kanunu” çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu.

Zabıta ekipleri, ceza kesilen yurttaşa cezasını ödedikten sonra ürünlerini teslim alabileceğini söyledi. Bununla birlikte sahte parfüm satan bir seyyar satıcının da sattığı ürünlere el konuldu. 

Öte yandan dükkanın dışına mal koyan bir dükkan sahibi de ekipler tarafından uyarı aldı. Bir başka dükkanda çalışan kişi ise çöp konteynerini caddeye koyması nedeniyle zabıtalar tarafından uyarıldı. 

 


İStiklal caddesi Beyoğlu denetim zabıta

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