ALES sonuçları açıklandı
Milyonlarca adayın merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. İşte ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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