Alevler bir anda yükseldi... Siirt’te 11 katlı binada yangın paniği!

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 11 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alevler bir anda yükseldi... Siirt’te 11 katlı binada yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:40

Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilene olmazken maddi hasar oluştu.


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