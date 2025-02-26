Alevler bir anda yükseldi... Siirt’te 11 katlı binada yangın paniği!
Siirt’in Kurtalan ilçesinde 11 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilene olmazken maddi hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme