Alevler geceyi aydınlattı, tarihi bina alev alev yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki katlı tarihi bina alevlere teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:20
Alevler geceyi aydınlattı, tarihi bina alev alev yandı
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Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki iki katlı eski binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürme ve soğutma işlemini tamamladı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tarihi binanın bitişiğindeki yan binanın çatısında hasar meydana geldi.

MADDE BAĞIMLILARINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Mahalle sakinleri, eski binadaki yangının çıkmasından ötürü binanın arka kapısından girip çıkılan madde bağımlılarından şüphe ediyor.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Çorlu

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