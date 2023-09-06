Trakya’da bir ilk: Çorlu’nun arama kurtarma ekibi akredite oldu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:44

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:44

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamlayan ekip üyeleri, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden gelen komisyon tarafından sınava tabi tutuldu. Ekip üyeleri, almış oldukları eğitimlerdeki becerileri, sınav komisyonu karşısında tatbik etti.

AFAD Başkanlığı tarafından başvurusu kabul edilen ve düzenlenen sınav sonrası AFAD Başkanlığı’ nın onayı ile akredite edilen ÇORLU 59 AKE, kentsel arama kurtarma alanında “Hafif Seviye Ekip” olarak ulusal alanda yaşanabilecek afetlerde görev alabilecek.

“İLK AKREDİTE EDİLEN ARAMA KURTARMA EKİBİ OLDU”

Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt, “Öncelikli temennimiz afetlerin yaşanmaması, yaşanabilecek afetlere karşıda hazırlıklı olunmasıdır. Ülkemizin coğrafyası gereği çeşitli afetler yaşanmaktadır, Çorlu Belediyesi olarak yaşanabilecek afetlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Afet işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Oktay Çolpan’ın girişimleri ile kurmuş olduğumuz Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’mizin AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilmesinden onur duyduk, Trakya Bölgesi’nde ilk akredite edilen arama kurtarma ekibinin ÇORLU 59 AKE (Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) olmasının gururunu yaşıyoruz. Bölgemizde akredite edilen daha çok ekip oluşmasını arzu ediyorum.

Büyük bir özveri ve gayret ile eğitimlere katılan, akreditasyon belgesini alarak afet anında ihtiyaç duyulan eli uzatabilmenin mücadelesini veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arama kurtarma ekibimize eğitimlerde ter döktüren ve sınav sürecinde yanında olan Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Tezcan Buçan ve personeline, ekibimizin bu başarıya ulaşmasında desteğini esirgemeyen belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve personellerine ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.