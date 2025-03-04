Alevlerin arasında kalan kızını son anda kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, 23 yaşındaki Melisa Nacak içeride mahsur kaldı. Babası Ali İhsan Nacak, alevlerin arasına girerek kızını son saniyede kurtardı.

Alevlerin arasında kalan kızını son anda kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:39

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Ali İhsan Nacak’a ait iki katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında içeride bulunan Melisa Nacak, dumandan etkilendi ve dışarı çıkamadı.

Kızının içeride olduğunu fark eden baba Ali İhsan Nacak, zaman kaybetmeden alevlerin arasına girerek onu dışarı çıkardı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melisa Nacak, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından konuşan baba Ali İhsan Nacak, “Yangın çıktığında kızım içeride yatıyordu. Hemen içeri girip onu son saniyede dışarı çıkardım. Ayakları yandı, hastanede tedavi görüyor. Yangını söndürmek için dinamoyu çalıştırmaya çalıştık ama başaramadık” dedi.

Hastaneye kaldırılan Melisa Nacak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Antalya #Yangın #elektrik kontağı

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