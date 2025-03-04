Antalya'da korkutan yangın: Kızını alevlerin arasından son anda kurtardı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:58

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:58

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde Ali İhsan Nacak'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi kaplayan yangın sırasında evde bulunan Melisa Nacak (23), babası Ali İhsan Nacak tarafından alevlerin arasından çıkartıldı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ayaklarında yanık oluşan Melisa Nacak, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Ali İhsan Nacak, yangın başladığında kızının evde yattığını söyledi.

"AYAKLARI YANDI AMA ŞU AN DURUMU İYİ"

Alevlerin arasından içeri girerek kızını son anda kurtardığını belirten Nacak, "Ayakları yandı ve şu an durumu iyi, hastaneye tedaviye götürdüler. Yangın çıktığında da dinamoyu çalıştırıp ilk müdahaleyi yaparak yangını söndürmeye çalıştık" dedi.