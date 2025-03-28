Aleyna Tilki’ye şantaj davasında hapis talebi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:10

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin yalnızca adli makamların erişebileceği ev adresi, TC kimlik numarası gibi kişisel verilerini ele geçirdiği öne sürülen İbrahim Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameye göre sanık, Tilki'nin babası ve asistanına sosyal medya üzerinden ulaşıp, bilgileri üçüncü kişilere yaymakla tehdit ederek şantaj yaptı. Ardından, yine farklı sosyal medya hesapları üzerinden bu bilgileri yaydığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre; sanık İbrahim Y., hakkındaki suçlamaları reddederek "Tilki’nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj atarak uyardım. Amacım yardımcı olmaktı." dedi.

Savcılık, sanığın kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiğinin ve yaydığının delillerle sabit olduğunu belirterek 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Davanın ilerleyen duruşmalarında sanığın alacağı ceza netleşecek.