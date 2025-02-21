Aleyna Tilki'den kahvehane pozları: Çay içtiği anları sosyal medyadan paylaştı!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:29

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez sıradışı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", "Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yapan Tilki, sosyal medya üzerinden yaptığı etkileşimlerle de takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Son olarak, ünlü şarkıcı, bir kahvehaneye giderek orada çay içti ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı.



Kahvehanede bulunduğu sırada, çevresindeki insanlarla sohbet ederek samimi anlar paylaşan Tilki, bu doğal görüntüleri takipçileriyle buluşturdu. Pembe kürk şapkasıyla verdiği pozlar ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini fazlasıyla çekti.

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Takipçileri, şarkıcının sıradan bir mekan ve ortamda böyle rahat bir şekilde vakit geçirmesini ve samimi tavırlarını çok beğendi. Tilki'nin, lüks ve gösterişli yaşam tarzından farklı olarak sıradan bir kahvehanede vakit geçirmesi, takipçileri tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.