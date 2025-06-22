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Ali Babacan'dan 'Fatih Altaylı' tepkisi

Ali Babacan'dan 'Fatih Altaylı' tepkisi

22.06.2025 11:54:00
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Haber Merkezi
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Ali Babacan'dan 'Fatih Altaylı' tepkisi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren DEVA lideri Genel Başkanı Ali Babacan, “Anlayın artık; baskıyla, korkuyla ülke yö-ne-til-mez” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"SABAH GÖZDAĞI VERİLİYOR, AKŞAM GÖZALTI YAPILIYOR"

Babacan, şunları kaydetti:

“Sabah gözdağı veriliyor, akşam gözaltı yapılıyor. Yüzlerce gazeteciye, binlerce vatandaşa yapıldığı gibi suçlama yine Cumhurbaşkanına hakaret veya tehdit. Anlayın artık; baskıyla, korkuyla ülke yö-ne-til-mez. Gazeteci Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

İlgili Konular: #Deva Partisi #ali babacan #Fatih Altaylı

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