Ali Babacan'dan 'Fatih Altaylı' tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"SABAH GÖZDAĞI VERİLİYOR, AKŞAM GÖZALTI YAPILIYOR"

Babacan, şunları kaydetti:

“Sabah gözdağı veriliyor, akşam gözaltı yapılıyor. Yüzlerce gazeteciye, binlerce vatandaşa yapıldığı gibi suçlama yine Cumhurbaşkanına hakaret veya tehdit. Anlayın artık; baskıyla, korkuyla ülke yö-ne-til-mez. Gazeteci Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”