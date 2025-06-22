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Defne Samyeli'den Fatih Altaylı'ya destek mesajı!

Defne Samyeli'den Fatih Altaylı'ya destek mesajı!

22.06.2025 10:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Defne Samyeli'den Fatih Altaylı'ya destek mesajı!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına sanat dünyasından tepkiler geliyor. Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altaylı’ya destek verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasına sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Altaylı’ya son destek mesajı oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'den geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihli YouTube yayını nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ kanalında 20.06.2025 tarihli yayında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

“DEVİR ÖYLE BİR DEVİR”

Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı’ya destek verirken yaşanan süreci şu sözlerle eleştirdi:

“Fatih Altaylı’yı gazetecilik yaptığı için içeri aldılar. Bir de önden alenen tehdit ederek. Devir öyle bir devir çünkü. En kısa sürede salıverilecektir diye inanmak istiyorum ama emin olamıyorum. Yine... Devir öyle bir devir çünkü. Herkesin yaptığı/yapmadığı gazetecilikten, söylediği/söylemediğinden esas ‘vicdanlarda’ sonsuza dek yargılanacağı diye bir gerçek var. Fatih’in arkasındayız.”

İlgili Konular: #Defne Samyeli #Fatih Altaylı

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