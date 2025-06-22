Defne Samyeli'den Fatih Altaylı'ya destek mesajı!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasına sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Altaylı’ya son destek mesajı oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'den geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihli YouTube yayını nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı’ya destek verirken yaşanan süreci şu sözlerle eleştirdi:

“Fatih Altaylı’yı gazetecilik yaptığı için içeri aldılar. Bir de önden alenen tehdit ederek. Devir öyle bir devir çünkü. En kısa sürede salıverilecektir diye inanmak istiyorum ama emin olamıyorum. Yine... Devir öyle bir devir çünkü. Herkesin yaptığı/yapmadığı gazetecilikten, söylediği/söylemediğinden esas ‘vicdanlarda’ sonsuza dek yargılanacağı diye bir gerçek var. Fatih’in arkasındayız.”



