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Ali Babacan'dan iktidara 'Ayşe Tokyaz' tepkisi... 'Bu utanç sizin'

Ali Babacan'dan iktidara 'Ayşe Tokyaz' tepkisi... 'Bu utanç sizin'

15.07.2025 14:41:00
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Haber Merkezi
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Ali Babacan'dan iktidara 'Ayşe Tokyaz' tepkisi... 'Bu utanç sizin'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Her gün bir başka olayla kalbimiz parçalanıyor. Hatay’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen, ailesinin devlete emanet ettiği Ayşe Tokyaz… Çok üzgünüm. Ayşe’nin, kardeşinin sesini yine hiçbir yetkili duymamış. Bir cani, vahşice Ayşe’yi katletmiş. Kadınlar katlediliyor, gençler öldürülüyor iktidar sadece seyrediyor. Bu utanç sizin" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da cesedi yol kenarındaki valiz içinde bulunan 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin eski polis amiri Cemal Koç'un da arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedildi.

"İKTİDAR SADECE SEYREDİYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları kaydetti: 

"Şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Her gün bir başka olayla kalbimiz parçalanıyor. Hatay’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen, ailesinin devlete emanet ettiği Ayşe Tokyaz… Çok üzgünüm. Ayşe’nin, kardeşinin sesini yine hiçbir yetkili duymamış. Bir cani, vahşice Ayşe’yi katletmiş. Kadınlar katlediliyor, gençler öldürülüyor iktidar sadece seyrediyor. Bu utanç sizin."

İlgili Konular: #Deva Partisi #ali babacan

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