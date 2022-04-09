Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

09 Nisan 2022 Cumartesi, 08:13

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı’da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen program öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Bababacan, şöyle dedi:

"ADI GEÇEN HERKESİ MİLLETİMİZ DEĞERLENDİRECEK"

