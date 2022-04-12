Ali Babacan’dan ODTÜ açıklaması: Fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım
Öğrencilerin protestosu sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı söyleşi iptal edilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafında’ olduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.
Babacan'ın ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe'de yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Öğrenciler tarafından kafe önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz.
BABACAN: FİKİRLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARAFINDAYIM
DEVA Partisi lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:
- Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır.
Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.— Ali Babacan (@alibabacan) April 12, 2022
İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.
Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.
Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır.
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