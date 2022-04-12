Ali Babacan’dan ODTÜ açıklaması: Fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım

12 Nisan 2022 Salı, 22:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.

Babacan'ın ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe'de yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Öğrenciler tarafından kafe önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz.

BABACAN: FİKİRLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARAFINDAYIM



DEVA Partisi lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır.

Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.



İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.



Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.



Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır. — Ali Babacan (@alibabacan) April 12, 2022



