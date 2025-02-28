Ali Babacan ile Devlet Bahçeli telefon görüşmesi yaptı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:09

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:11

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi geçekleştirdi.

Babacan, Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

Görüşmede iki liderin, terör örgütü PKK’nin silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili Abdullah Öcalan'ın çağrısına dair görüşlerini birbirleriyle paylaştıkları belirtildi