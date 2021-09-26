Ali Babacan 'ilk istifa' açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk istifa mektubunun tarihinin 2009 olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 21:43
Ali Babacan 'ilk istifa' açıklaması
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

  • Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok
  • İster laik cephede olsun ister dindar kesimde kimse kendi yaşam görüşünü ve tarzını başkasına dayatmasın istiyoruz. Rövanşist duyguların bitmesini temenni ediyoruz.
  • İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı

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