Ali Babacan 'ilk istifa' açıklaması
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk istifa mektubunun tarihinin 2009 olduğunu söyledi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok
- İster laik cephede olsun ister dindar kesimde kimse kendi yaşam görüşünü ve tarzını başkasına dayatmasın istiyoruz. Rövanşist duyguların bitmesini temenni ediyoruz.
- İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı
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