Tolga Karel'den tepki çeken Ayşe Barım paylaşımı: 'Geç kalınmış bir operasyon'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:57

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Barım’ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddia edildi.

Olayın ardından birçok ünlü isim Barım’ın tutuklanmasına tepki gösterirken, Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Tolga Karel’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

7 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından Ayşe Barım’ın tutuklanmasıyla ilgili peş peşe hikayeler paylaştı. Karel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum, bir gün bile milletimi kötülemedim. Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum."

Tolga Karel'in tüm paylaşımları şu şekilde:





