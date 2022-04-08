Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, adaylık listesini teslim etti

08 Nisan 2022 Cuma, 11:53

Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi seçim kararı aldı. Burak Elmas'ın rakiplerinden Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı. İş insanı Eşref Hamamcıoğlu son başvuru gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da yapılacak seçimin önünde bir engel olmadığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Kanun çerçevesinde, bu seçimin iptal olmasının söz konusu olmaması lazım. Bu Galatasaray'ın iç konusudur. Ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka da çaremiz yok" diye konuştu.

Hamamcıoğlu "Galatasaray, çok önemli bir süreçten geçiyor. Çok önemli bir genel kurul. Bu bakımdan Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu genel kurulu, futbol şubesinin hocası düzeyine indirmemek lazım. Çok daha farklı önceliklerimiz var" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HİÇ BU KADAR DİBE VURMAMIŞTI"

Başkan seçilmeleri halinde Domenec Torrent ile devap edip etmeyeceği sorusuna Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da bir yönetim var, Galatasaray'ın görev başında olan bir hocası var, sözleşmesi var. Kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir" şeklinde yanıt verdi.

Sarı-kırmızılıların kötü bir dönemden geçtiğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Daha önce popülist söylemlerin zararını hepimiz gördük. Galatasaray'ın ihtiyacı olan; akıl, güven ve sakinliktir. Biz bununla geliyoruz. Kasa kolaylığı sağlamamız söz konusu değil" dedi.