Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nail Kır, ‘Kimsenin icazetiyle bir yere gelmedik’ dedi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

Fenerbahçe’de bugünkü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Prof. Dr. Nail Kır, “Kulüp içindeki ayrılıkların, düşmanlıkların son bulması için yola çıktık. F.Bahçe değerlerini ve ilkelerini korumak için daima, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz kimsenin icazetiyle bir yere gelmedik. Ben ve ekibim sadece F.Bahçeliyiz ve sadece F.Bahçe’nin âli menfaatlarının emrindeyiz. Biz kimsenin adamı değiliz; kimsenin adamı olmadım, olmam, olmayacağım. Tek başıma kalsam da seçime gireceğim. Üç oyum garanti: Benim, eşimin ve kızımın” dedi.

"VESAYET SAVAŞI"

Nail Kır, “F.Bahçe Spor Kulübü arma sevgisiyle yanıp tutuşan milyonlarca taraftarının gücü ile siyaset üstü bir konumdadır, bir üst kimliktir. Asla siyasi bir propagandanın zemini olmayacağı gibi hiçbir şart altında, hiçbir kişi veya grubun çıkarları için büyüklüğünden faydalanılmasına imkân vermez. Bugün geldiğimiz noktada adeta eski ile yeninin vesayet savaşına evrilmiş bir seçim ortamı yaşatılmaya çalışılıyor. Üye listesini istedik, kanuna göre verilemeyeceğini söylediler ama bazılarının listeye sahip olduğunu öğrendik. Üyelerin topluca arandığı, toplu aidat ödemelerinin yapıldığını biliyoruz. İki tarafın elinde karşılıklı bir liste çarpışması var. Centilmenlik ve eşitlik söz konusu değil” diye konuştu.

SANDIK BAŞINA

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Katılımın yoğun olması beklenen seçimde 4 aday Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır yarışacak.