Ali Babacan’a dert yanan emekli yurttaş: Bana ‘şükret’ diyorlar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir’de emekli bir vatandaşla sohbet etti. Yurttaş, “3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar” sözleriyle ekonomiyi Babacan’a şikayet etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir'de yurttaşlar ile sohbet etti sorunlarını dinledi.
Yurttaş, “3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar” sözleriyle ekonomiyi Babacan’a şikayet etti.
"BUNLAR EKONOMİYİ BATIRDI"
Babacan “Vatandaşımız daha iyisine layık. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım. Ekonominin iyi olması lazım. Bunlar ekonomiyi batırdı. Kaynakları da kuruttu” diye karşılık verdi.
"20 YILDIR BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİK"
Babacan, vatandaşın, “Fırıncı arkadaşlar, ‘İlk defa ekmek satış sayım düştü’ diyorlar. İnsanlar etten, sütten, balıktan değil, ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar” ifadelerini “20 yıldır böyle bir dönem görmedik” diye yanıtladı.
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