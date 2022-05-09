Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın @T_Karamollaoglu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MStzbmMJ7T— Ali Babacan (@alibabacan) May 9, 2022
Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderleriyle görüşmelerine başladı. Karamollaoğlu, ilk ziyaretini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaptı.
Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında bu hafta "altılı masa"daki bütün liderlerle görüşeceğini açıklamıştı.
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