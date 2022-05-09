Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:09
Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderleriyle görüşmelerine başladı. Karamollaoğlu, ilk ziyaretini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaptı.

Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında bu hafta "altılı masa"daki bütün liderlerle görüşeceğini açıklamıştı.  


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